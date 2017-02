Die fünfjährige Lilly Damm ist schwerstbehindert. Epilepsie und spastische Anfälle quälen das fünfjährige Mädchen und bestimmten ihren Alltag. Ein Cannabis-Medikament brachte ihr und ihren Eltern einen großen Gewinn an Lebensqualität. Vater Christian Damm sagte dem MDR: "Es geht ihr dadurch viel besser. Sie hat ein entspannteres Leben, einen entspannten Tag und viele Zustände, in denen es ihr gut geht." Sie seien Eltern, die alles für ihr Kinder versuchen, ergänzt Lillys Mutter Anita Damm. Als die Ärztin das Medikament vorgeschlagen habe, hätten sie daraus einfach nur einen Vorteil gezogen. Und Anita Damm ist überzeugt von der Wirkung: "Ich kann es jedem, der unter Schmerzen leidet oder todkrank ist, nur empfehlen."

Die rezeptfreie Cannabis-Freigabe bringt Medizinern nicht nur Rechtssicherheit. Auch bürokratische Genehmigungsverfahren fallen hierdurch weg und Patienten müssen die Kosten nicht mehr alleine tragen. Der therapeutische Nutzen der Hanfpflanze steht für viele Ärzte ohnehin außer Frage. Dennoch warnt Kinderneurologin Steffi Patzer vom Elisabeth-Krankenhaus in Halle, die Pflanze sei zwar ein Heil-, aber keine Wundermittel. "Wir setzen Cannabis bei uns ganz bevorzugt ein bei Kindern mit schwersten Behinderungen, mit multiplen Problemen, mit Epilepsie oder Spasmen. Bei Kindern, die ohnehin von ihrer Grundkrankheit sehr geplagt sind", so sie Neurologin, die auch die fünfjährige Lilly zu ihren Patienten zählt.

Bekommen können Cannabis vor allem schwerwiegende Kranke, denen kein Alternativmittel hilft. Es muss den Patienten Linderung bringen. Zudem müssen sie an einer Studie über die Wirkung teilnehmen. Denn am Ende bleibt Cannabis kein Heilmittel, sondern eine Droge. So sieht es auch Reinhard Nehring vom Gesundheitsministerium: "Cannabis bleibt eine Droge. Das geben wir zu und das muss auch beachtet werden. Ein unkontrollierter Eigenanbau hätte dazu geführt, dass Missbrauch entsteht. Jetzt ist es so geregelt, dass die Cannabis-Agentur den Anbau frei ausschreibt und dann wird die ganze Ernte aufgekauft."