"Es war halt irgendwann da und wir haben es konsumiert. Und dann kam eins zum anderen: der Kreislauf beginnt dann und das nistet sich im eigenen Leben ein." So banal sei sein Einstieg in die Sucht gewesen, erzählt Sebastian Caspar. Der gebürtige Weißenfelser war etwa zehn Jahre lang abhängig von der Droge Crystal Meth.



Ein Teufelszeug aus dem Wirkstoff Ephedrin, Abflussreiniger und Batteriesäure. Leicht herzustellen, leicht zu bekommen. Ein Gramm kostet zwischen 50 und 80 Euro. Das reicht für zehn "Lines". So nennen es die Konsumenten, wenn sie sich die Droge, stark zerkleinert, durch die Nase ziehen. Zehn Lines – zehnmal Rausch.

Es verankert sich sehr schnell im Alltag. Es wird zur Normalität, und dann fängt es an, gefährlich zu werden. Sebastian Caspar

Auch Sebastian Caspar fand das verführerisch. Wenn man anfange, es zu konsumieren, wirke Crystal Meth stark leistungssteigernd. "Wenn wir mal ein Wochenende durchgefeiert oder viel Musik gemacht hatten, und die Arbeitswoche fing an, hat man nachgelegt, um überhaupt den Montag durchzustehen, was einem ohne dieses Hilfsmittel nicht gelungen wäre. Es verankert sich sehr schnell im Alltag. Es wird zur Normalität, und dann fängt es an, gefährlich zu werden."

Bei vielen Crystal-Meth-Konsumenten läuft zunächst alles besser – bis es nicht mehr geht. Immer kürzer werden die Rauschzustände, "Highs" genannt. Die Persönlichkeit verändert sich. Genau das hat auch Sebastian Caspar erlebt: "Immer wenn ich konsumiert hatte, war ich nicht der Sebastian, der ich hätte sein wollen: sehr isoliert, gereizt. Ich wurde zu einer Person, die ich eigentlich verachte."

Drogenzeit im Roman verarbeitet

Davon erzählt Sebastian Caspar in seinem Roman "Zone C". Das Buch enthält in Teilen auch seine eigene Lebensgeschichte, Caspars Heimatstadt Weißenfels ist einer der Schauplätze der Romanhandlung.



2014 ist das Buch erschienen, erste Texte darin entstanden aber schon Jahre früher, während Sebastian Caspars Drogenabhängigkeit. Ohne seinen Ausstieg aus der Droge, so erzählt es der 40-Jährige, hätte es das Buch aber nie gegeben. "Ich war zu keiner kreativen Leistung mehr fähig, brachte nichts mehr zustande", schildert Caspar, der schon als Schüler Lyrik schrieb und später in einer Band spielte.

Ungeschönt und in zum Teil drastischer Sprache schildert er in "Zone C" das Leben eines Crystal-Meth-Konsumenten, erzählt davon, was die synthetische Droge so attraktiv macht und wie sie den Süchtigen schließlich unweigerlich aus der Bahn wirft.

Vor Schülern spricht er über seine Drogenerfahrung

Mit dieser Geschichte, die zum Teil auch seine eigene ist, ist Sebastian Caspar heute regelmäßiger Gast an Schulen in ganz Ostdeutschland. Fast wöchentlich liest er aus seinem Roman. Der ist in Sachsen-Anhalt inzwischen offizielle Schul-Lektüre.

An diesem Tag lauschen die Schüler von drei achten Klassen der Beuditz-Schule in Weißenfels Sebastian Caspars Vortrag. Vor allem aber nutzen die Jugendlichen die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die ihr Gast ehrlich beantwortet. Ohne auszuweichen.

Die 90-minütige Lesung ist eine Kooperation mit der Polizei im Burgenlandkreis. Eine Maßnahme zur Drogenprävention, erklärt Silvio Klawonn vom Revier in Weißenfels. Denn das Einstiegsalter in den Drogenkonsum – auch bei Crystal Meth – sinkt seit Jahren dramatisch. Immer öfter liegt es in den frühen Teenagerjahren.



Das weiß auch Sebastian Caspar. Er will vor Crystal Meth und seinen Folgen warnen; sieht das als seinen gesellschaftlichen Auftrag, wie er sagt. Vor zwei Jahren starb einer seiner Freunde mit Mitte 30 an den Folgen seines Drogenkonsums. Und obwohl das Phänomen Crystal Meth fast 20 Jahre alt ist, also beileibe nicht neu, verschließe die Gesellschaft davor immer noch die Augen.

"Crystal Meth passt super in unsere Zeit", sagt Caspar. "In eine Zeit, die sich über Leistung definiert, über Äußerlichkeiten, in der der erste Eindruck zählt. Und Crystal Meth ist die perfekte Droge dafür, diese Phänomene zu ummanteln und zu unterstützen. Es ist eine Leistungsdroge, es ist gesellschaftlich kompatibel. Man liegt nicht sabbernd in der Ecke, man zieht gut durch, gibt 200 Prozent. Und das wird vom Arbeitgeber und dem sozialen Umfeld gern gesehen – ohne Fragen zu stellen. Dort wo Druck herrscht, hat Crystal Macht."

Leistungsdruck, zerrissene Familien, gebrochene Erwerbsbiografien – all das, sagt Caspar, seien gute Voraussetzungen für den Konsum von Crystal Meth, das längst keine Milieudroge mehr ist. Es gibt Ärzte, die es nehmen; Fälle von Politikern als Crystal-Konsumenten machten Schlagzeilen. Insofern, sagt Sebastian Caspar, spiegele die Sucht nach genau dieser Droge unsere gesamte Gesellschaft wider.

"Ich wollte nicht mehr der Typ sein auf dem Zeug."

Irgendwann war für ihn der Punkt erreicht, an dem er seine Sucht nicht mehr als Bereicherung seines Lebens empfand, sondern nur noch als Belastung. Ausschlaggebend für seinen Ausstieg sei gewesen, dass er seine heutige Frau kennenlernte, erzählt Sebastian Caspar. Sie war seine Motivation, mit Crystal aufzuhören: "Ich wollte nicht mehr der Typ sein auf dem Zeug."