Reportage zur Bundestagswahl "Ich erhoffe mir gar nichts"

René Rudolph steht in einem kleinen Kiosk an der Ecke, gleich am Bahnhof. Der Naumburger ist Lokführer, an diesem Freitagvormittag hat er frei. Im warmen Kiosk überbrückt er die Zeit bis zu einem Zahnarzttermin. Hier kennt man sich, die wenigen Gäste scherzen mit jedem, der neu zur Tür hereinkommt und einen Kaffee bestellt. Über die Bundestagswahl will bis auf René Rudolph keiner reden. Der 47-Jährige hat für die Wahl am Sonntag einige Wünsche. Der größte: "Dass von dem, was man arbeitet, ein paar Euro mehr übrig bleiben."

René Rudolph ist Lokführer und arbeitet auch schon mal zehn Tage am Stück. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla "Ich bezahle allein knapp 800 Euro Lohnsteuer pro Monat", sagt Rudolph. Dafür arbeite er ungefähr 220 Stunden, weit mehr, als üblich. "Ich bin bundesweit unterwegs, zehn Tage am Stück" und zwar für einen privaten Bahnanbieter. Zu Hause ist er nur selten. Ihn ärgert, dass von seinem hart verdienten Geld zu wenig bei ihm ankommt. Rudolph wünscht sich eine Steuerreform. Noch ein Punkt, den er nicht verstehen kann: Seine 18-jährige Tochter bekommt in ihrer Ausbildung kein BAföG. "Ich verdiene angeblich zu viel. Das ist alles so ein bisschen ungerecht." Seine Ausgaben pro Monat würden niemanden interessieren, nur das Bruttoeinkommen. Wählen geht er am Sonntag trotzdem.

Hoffen auf einen neuen Bundeskanzler

Auf Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nicht jeder in Naumburg gut zu sprechen. Bildrechte: IMAGO Anders eine junge, hübsche Frau, die auf einer Bank am Bahnhof sitzt. Sie gibt ihrer kleinen Tochter im Kinderwagen das Fläschchen. Wählen gehen will sie auf keinen Fall. "Ich habe eigentlich wenig Hoffnung. Ich denke, alles wird gleich bleiben, weil die Merkel an der Stelle bleiben wird, wo sie ist." Sie hofft, dass Angela Merkel nicht wieder Bundeskanzlerin wird und dass weniger Migranten in die Region kommen. Dabei denkt sie auch an die Auseinandersetzungen, die es immer wieder mit einer syrischen Großfamilie in Naumburg gab. Für sich und ihre Tochter wünscht sie sich, dass die Gebühren für Kitaplätze gesenkt werden. Den Platz habe sie sicher, doch es sei schwer gewesen, überhaupt einen zu finden. Mehr Kitaplätze stehen deshalb auch auf ihrer Wunschliste.

Was andere Eltern mit kleinen Kindern denken, war am Freitagvormittag nicht zu erfahren. Von "keine Zeit" bis "kein Interesse" reichten die Antworten. Besonders am Marktplatz hagelte es Absagen. Hier wollten auch Geschäftsinhaber nichts sagen. "Ich habe keine Lust, was soll das bringen". Ein freundlich aber bestimmtes "Nö" ohne Begründung. Man habe Bedenken, was die Kunden zu den Antworten sagen würden. Die Reaktionen sind so vielfältig wie die hübschen Läden. Und dann zwei Frauen mit Fahrrad auf dem Marktplatz, sie rauchen und plaudern. Von der Wahl, etwas erhoffen? "Ich erhoffe mir gar nichts", lautet die resignierte Antwort.

22 Kinder in einer Kindergartengruppe

Eine der beiden Frauen hat zwei Kinder. Die größere Tochter geht auf eine Schule für Lernbehinderte in Naumburg, das andere Mädchen in den Kindergarten. "Mir tun am meisten die Kinder leid", sagt sie. In der Klasse ihrer Tochter würden nun auch Hauptschüler lernen. "Meine Tochter kommt damit gar nicht klar". Sie werde von den normalen Kindern gehänselt. Bei ihrer kleineren Tochter gäbe es auch Schwierigkeiten, wenn auch etwas anderer Art: "Bei ihr im Kindergarten sind 22 Kinder in einem kleinen Raum, die trampeln sich regelrecht auf die Füße." Mehr für Schulen und Kindergärten tun, das wünscht sie sich von der Politik.

Ehepaar Pape führt einen Supermarkt in Naumburg. Beide wünschen sich mehr Verständnis für Selbstständige. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Ein anderer Wunsch, den man in Naumburg hört, heißt "Innere Sicherheit". Jenny und Ingolf Pape, beide 52 Jahre alt, betreiben einen Nahkauf samt Getränkemarkt. "Früher haben die Frauen hier abends allein gearbeitet. Das geht nicht mehr. Aber das sind nicht die Ausländer", sagt Ingolf Pape. Seine Frau erklärt: "Die Hemmschwelle ist gesunken." Kunden würden zum Beispiel immer dreister klauen. "Die gucken dich an und stecken was ein", sagt sie.



So sei neulich erst Brot geklaut worden, das noch gar nicht gebacken war, auch 100 Sonntagsbrötchen und Pfannkuchen. "Den Schaden, der entsteht, kriegen wir von keiner Versicherung wieder." Das Ehepaar hatte sich dann selbst auf die Lauer gelegt und sich beim nächsten Mal den jungen Mann zur Brust genommen. Zu ihrer Überraschung war es ein Kunde, den sie kennen. Die Polizei riefen sie nicht: "Der hat doch nichts, ist doch Hartz IV, was wollen Sie da holen".

Geld zahlen, das man noch nicht eingenommen hat

Ein gerechteres Steuersystem ist der Wunsch einiger Naumburger. Bildrechte: dpa Wenn es nach Verkäuferin Jenny Pape ginge, würde niemand mehr Leistungen bekommen, für die er nichts tut. Eine kleine Gegenleistung würde sie sinnvoll finden, wie zum Beispiel gemeinnützige Arbeit. "Ich bekomme nicht jeden Monat mein Geld", sagt sie. Wenn sie nicht arbeite, habe sie nichts. Jeden Monat müssen die Papes neu kalkulieren und besonders die Vorsteuer macht ihnen zu schaffen. "Du hast das Geld noch gar nicht eingenommen, musst aber schon zahlen", erklärt Ingolf Pape. Das sei ein Problem, da sollte sich etwas ändern. "Was ich mir wünschen würde ist, dass etwas für den Mittelstand getan wird, dass der Mittelstand mehr gefördert wird, denn wir schaffen eigentlich die Arbeitsplätze."

Politische Sendungen hat Ingolf Pape viele gesehen, dann aber doch abgeschaltet. "Vor der Wahl wird so viel versprochen und dann kaum gehalten." Er spricht sehr schnell, legt eilig heiße Brezeln in die Auslage, schließlich kann er sich in seinem Job keine Verzögerungen leisten. Für seine Frau ist es trotzdem der Traumjob schlechthin. Seit sie 20 ist, arbeitet sie im Handel. Aber wenn sie noch einmal die Wahl hätte, würde sie sich nicht wieder selbstständig machen. "Nie wieder", sagt sie mit Nachdruck. Ihre drei Kinder sind erwachsen, zur Wahl geht sie am Sonntag natürlich mit ihrem Mann.

Mehr zum Thema