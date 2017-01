Beim insolventen Fahrradbauer Mifa in Sangerhausen wollen Beschäftigte am Mittwoch für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Wie die IG Metall mitteilte, soll es am Vormittag zunächst eine Betriebsversammlung geben. Dabei werde Insolvenzverwalter Lucas Flöther über die aktuelle Situation und weitere Schritte informieren.

Flöther hatte den Fahrradhersteller bereits im Jahr 2014 aus einer Insolvenz geführt. Er hatte in der vergangenen Woche betont, mehrere Großkunden hätten signalisiert, bei Bestellungen in Vorkasse gehen zu wollen. So könne die Produktion wieder aufgenommen werden. Die Löhne der Beschäftigten seien bis Ende Februar über das Insolvenzgeld gesichert.

Was sagt der Eigentümer?

Nach Angaben der Gewerkschaft erwarten die Beschäftigten am Mittwoch, "dass sich die Eigentümerfamilie von Nathusius zu ihrem Verhalten im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren und ihrem Wortbruch gegenüber den Beschäftigten erklärt." Es sei wichtig deutlich zu machen, dass in kürzester Zeit eine Lösung gefunden werden müsse. Es müsse alles für eine neue Chance getan werden, um die Mifa und die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.

Heinrich von Nathusius hatte in der vergangenen Woche dagegen erklärt, der Beschluss zur Verweigerung des Darlehens an die Mifa-Bike GmbH sei vom IFA-Beirat einvernehmlich getroffen worden.

Mifa hatte am vergangenen Donnerstag erneut Insolvenz angemeldet. Der Versuch, sich in Eigenregie zu sanieren, war gescheitert. Das Unternehmen hat mehr als 500 Mitarbeiter.