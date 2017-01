Tierschützer haben vor dem Zirkus Rolina in Halle demonstriert. Verkleidet als Giraffe, Elefant und Co. haben sie auf Missstände bei der Tierhaltung von Zirkustieren hingewiesen. Doch die Kritik gilt nicht nur den Zirkusbetreibern, sondern in diesem speziellen Fall auch dem Unternehmen Halloren, wie Christian Schmidt von der Initiative Wildtierfreier Zirkus MDR SACHSEN-ANHALT sagte: "Für uns als Hallenser ist das nicht toll, wenn so ein Aushängeschild wie Halloren indirekt die Tierausnützung unterstützt."



Die Initiative fordert, dass das Unternehmen im nächsten Jahr seine Flächen nicht mehr an einen Zirkus vermietet.