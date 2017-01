In zehn Kitas, vier Horten und einem Familienzentrum betreut die SKV Kita gGmbH 1.900 Kinder.

Kinderbetreuung Demo für Halles zweitgrößten Kita-Träger

250 Beschäftigte und 1.900 Kinder – die SKV Kita gGmbH ist der größte private Träger von Kindertagesstätten in Halle. Allerdings läuft gegen ihn ein Insolvenzverfahren. Beschäftigte und Eltern wollen am Mittwoch nun auf dem Marktplatz in Halle für den Erhalt des Kita-Betreibers demonstrieren. 13 Uhr wird die Kundgebung vor dem Stadthaus beginnen.