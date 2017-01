Eine verlassene Recyclinganlage in Naundorf an der B91 zwischen Zeitz und Weißenfels wird beräumt. Innerhalb von sechs Wochen sollen die Müllberge, die dort seit Jahren anwachsen, von Spezialfirmen beseitigt werden.

Ziel ist, alle brennbaren Materialien von dem rund 110.000 Quadratmeter großen Areal zu entfernen, da es dort immer wieder zu Brandstiftung gekommen war. Die Feuerwehr Teuchern musste allein in den vergangenen zwei Jahren mehr als 40 Mal zur Recylinganlage ausrücken. Für die rund 8.300 Einwohner große Einheitsgemeinde Teuchern, zu der Naundorf gehört, ist das eine enorme Belastung.

Im Auftrag des Landesverwaltungsamtes Halle entsorgt eine Weißenfelser Firma 500 Tonnen Müll von der Deponie. Die Arbeiten sollen bis Ende Januar abgeschlossen sein. Eine weitere Entsorgungsfirma im Auftrag des Burgenlandkreises soll etwa 2.000 Tonnen Müll bis Mitte Februar entfernen. Der Müll wird zu großen Teilen zerkleinert und dann in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt. Insgesamt fallen Kosten in Höhe von 450.000 Euro an.