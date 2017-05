"Die Rente muss reichen". Unter diesem Motto hat am Mittwoch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit einem bundesweiten Pendler-Aktionstag für eine starke gesetzliche Rente geworben. Auch am Hauptbahnhof in Halle waren die Gewerkschafter bereits seit 5 Uhr 30 am frühen Morgen vertreten. Dort boten sie Berufstätigen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit an und suchten das Gespräch. Johannes Krause vom DGB in Halle sagte MDR SACHSEN-ANHALT, viele Pendler hätten auf die Aktion positiv reagiert. Es habe fast nur Zustimmung gegeben. Man habe zahlreiche Rentner getroffen, die noch arbeiten, weil ihre Rente nicht reiche.