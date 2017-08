Doreen Kuhrt beim "Tanz" mit ihrer Hündin Samira. Bildrechte: MDR/Anja Walczak

"Ich habe die besten Tanzpartner der Welt", sagt Doreen Kuhrt, klatscht in die Hände und gibt den Takt vor. Als erster ist ihr Tanzpartner Duke an der Reihe. Der Rüde reicht ihr bis zur Hüfte. Wenn sich der Dreijährige aufbäumt, sind beide auf Augenhöhe. Wenn er sich anlehnt, kann die Dogge mit ihren 65 Kilogramm umwerfend sein. Duke ist eine von drei Doggen, die beim Frauchen in Kötzschau, einem Ortsteil von Leuna, zu Hause sind.

Außerdem gibt es noch Border Collie Lucky Luke. Alle vier Hunde lernen die Hundesportart Dog Dance. Das heißt, die Hunde trainieren spielerisch bestimmte Schrittfolgen. "Da sind Beinslalom dabei und der Spanische Schritt. Das heißt, die Tiere müssen die Vorderpfoten beim Laufen heben" erklärt die 41-Jährige die Tricks. "Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn es gibt keine Pflichtelemente." Doch im Unterschied zum normalen Hundetraining tanzt das Frauchen hier mit. Zur Wunschmusik von Doreen Kuhrt entsteht eine Choreografie. Getanzt wird jeweils nur mit einem Hund. Die Hunde hören aber nicht auf die Musik, sondern auf ihr Frauchen. Wie beim normalen Hundetraining werden die Tiere gelobt, wenn die Kommandos funktionieren.

Die Herausforderung ist, dass das Ganze am Ende wirklich wie ein Tanz aussieht. Doreen Kuhrt, Hundebesitzerin

Wochenlang hat Doreen Kuhrt in der Leipziger Hundeschule Yumeico mit Dogge Duke und Border Collie Lucky Luke trainiert. "Die Herausforderung ist, dass das Ganze am Ende wirklich wie ein Tanz aussieht." Frauchen darf sich kostümieren, der Hund nicht. "Die Tiere sollen Tiere bleiben und nicht wie im Zirkus auftreten", meint sie. "Das Wichtigste ist, dass es den Hunden Spaß macht. Sie lieben es zu spielen, doch man darf die Konzentrationsphasen nicht überschreiten." Sonst werde der Sport für Hund und Mensch anstrengend, was nicht der Sinn von Dog Dance sei.

Tanzen zu Lucky Luke

Hundebesitzerin Doreen Kuhrt mit ihren Doggen Aslan und Samira. Bildrechte: MDR/Anja Walczak Doreen Kuhrt wird am Wochenende das erste Mal mit ihrem Border Collie Lucky Lucke bei einem Turnier antreten – genauer gesagt beim Dog Dance-Turnier in Leipzig. Klar, zur Musik Lucky Luke. Für den Auftritt der beiden werden Punkte vergeben. Unter anderem wird bewertet, wie harmonisch das Zusammenspiel von Mensch und Hund funktioniert, ob der Hund Spaß hat und wie sich der Mensch den Bewegungen des Hundes tanzend anpasst. Insgesamt dauert so eine Aufführung nicht länger als vier Minuten – also einen Titel lang.



Die Sportart "Dog Dance", die hauptsächlich von Frauen als Anhänger hat, kommt aus aus den USA und ist hierzulande noch recht unbekannt. Dabei gibt es sogar Europa- und Weltmeisterschaften. Und wer weiß, vielleicht kann sich Lucky Luke aus Leuna ja eines Tages Weltmeister nennen.

