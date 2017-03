Weil sie zu oft unentschuldigt in der Schule fehlte, muss eine 16-Jährige aus Freyburg im Burgenlandkreis für drei Tage in den Jugendarrest. Die Polizei hat die Jugendliche am Donnerstag in die Jugendarrestanstalt (JAA) nach Halle gebracht.

Freyburger Schülerin ist kein Einzelfall

Halle hat die einzige JAA in Sachsen-Anhalt, angegliedert an den berüchtigten Roten Ochsen. Dort sitzen notorische Schulschwänzer aus dem ganzen Land ein. Die Freyburger Schülerin ist dabei kein Einzelfall in Sachsen-Anhalt. Allein im vergangenen Jahr sind 192 Schulverweigerer in den Jugendarrest in Halle gekommen.

Die 16-jährige Freyburgerin hatte insgesamt 31 Tage unentschuldigt in der Schule gefehlt, teilte eine Sprecherin der Polizei Burgenlandkreis mit. Die Haft musste sie antreten, weil sie geforderte Sozialstunden nicht nachweisen konnten. Auch eine daraus resultierende Ordnungsstrafe von 170 Euro konnte die 16-Jährige den Angaben zufolge nicht bezahlen.

Verletzung der Schulpflicht ist ordnungswidrig

Wer die Schulpflicht nicht einhält, den kann das Schulschwänzen teuer zu stehen kommen. Denn juristisch ist die Verletzung der Schulpflicht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. MDR-Recherchen zufolge verschickten die Landkreise in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr Bußgeldbescheide wegen Schulschwänzens in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.