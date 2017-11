Halle-Neustadt 13-jähriger Ausreißer vermisst

Ein 13-Jähriger aus Halle-Neustadt wird seit Samstagabend vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der vermisste Florian R. zuvor durch Beamte der Bundespolizei an seine Mutter übergeben. Sie hatten ihn beim Spielen im Gleisbett erwischt. Daraufhin habe er die Wohnung der Eltern verlassen – vermutlich aus Angst vor Strafe, so die Polizei. Der Junge soll eine Sporttasche mit Kleidung gepackt haben, wie seine Mutter im Nachhinein feststellte.