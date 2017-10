Der Prozess um zwei mutmaßliche Pizzabanden-Mitglieder hatte am Mittwoch seinen Auftakt am Landgericht Halle. (Archivbild)

Der Prozess um zwei mutmaßliche Pizzabanden-Mitglieder hatte am Mittwoch seinen Auftakt am Landgericht Halle. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Dirk Jacobs

Prozess gegen Pizzabande in Halle Angeklagter spricht von Täuschung durch Polizei

Über Monate hinweg wurden in Halle Pizzaboten, Spielhallen und Tankstellen überfallen und ausgeraubt. Die Polizei gründete die Ermittlungsgruppe "Pizza". Im Mai fasste sie acht Tatverdächtige. Die Verfahren gegen die mutmaßlichen Bandenmitglieder werden teils seperat verhandelt. Am Landgericht Halle hat am Mittwoch der dritte Prozess begonnen. Auf der Anklagebank: ein 18- und ein 21-Jähriger.