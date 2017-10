Ehemaliger "Mister Germany" Psychiatrisches Gutachten nötig

Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen den mutmaßlichen Reichsbürger Adrian Ursache hat der Angeklagte am Freitag weiter die Geduld der Richter und seines Verteidigers strapaziert. Im Landgericht Halle wurde der Prozess immer mehr zur Bühne für den ehemaligen "Mister Germany". Er weigerte sich, sich zu setzen, deklamierte Grundgesetzartikel und versuchte nachzuweisen, dass seine verfassungsmäßigen Rechte mit Füßen getreten werden. Der Richter ließ ihn ausreden, was immer wieder bis zu 15 Minuten in Anspruch nahm.

Der Angeklagte redete viel vor Gericht (Archivbild). Bildrechte: dpa

Eigentlich sollten am dritten Verhandlungstag drei Polizisten als Zeugen gehört werden. Sie konnten allerdings nicht aussagen, da Ursache mehrfach ungefragt das Wort ergriff. Er stellte diesmal drei Befangenheitsanträge gegen das Gericht, die er eher an seine Anhänger richtete, die im Publikum sitzen. Ein solcher Antrag wurde an einem vorherigen Prozesstag schon als unbegründet zurückgewiesen.



Ursaches Verteidiger schlug vor, dem Angeklagten dessen Ehefrau als weiteren Beistand zuzuordnen. Die ehemalige "Miss Germany" könnte, so die Hoffnung, einen beruhigenden Einfluss auf ihren Mann haben und ihn auf eine sachliche Ebene führen. Sie selbst stellte den Antrag, er wurde genehmigt und nun sitzt sie bei ihrem Mann. Sie hat nun das Recht, ihn oder auch Zeugen zu befragen.