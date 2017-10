Drogenrazzia in Halle-Neustadt Polizei nimmt Gaststättenchef fest

Bei einer Razzia in Halle-Neustadt hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Einer Polizeisprecherin zufolge wurden bei einer Durchsuchung in der Gaststätte an der Eselsmühle mehrere Drogen gefunden. Dabei handelte es sich um Crystal, Cannabis sowie Amphetamine. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gaststätte als Drogenumschlagplatz dient. Hinweise darauf bekamen sie durch Aussagen von anderen Straftäten.