LKA-Einsatz Drogenrazzia in Halle und im Saalekreis

In Halle und dem Saalekreis läuft seit Dienstagmorgen eine Großrazzia. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, geht es dabei um Drogen. Es würden zehn Geschäfte und Wohnungen durchsucht, unter anderem in der Delitzscher- und in der Landsberger Straße in Halle. Darunter sei auch eine Shisha-Bar. Zu möglichen Drogenfunden und Verhaftungen wollte sich die Polizei noch nicht äußern. Der Einsatz soll noch bis etwas 13 Uhr dauern.

Der Handel mit Marihuana - in Sachsen-Anhalt offenbar ein Millionengeschäft. Bildrechte: MDR/Josefine Bauer

In Sachsen-Anhalt hat der Handel mit Drogen deutlich zugenommen. Seit Montag stehen in Magdeburg zwei Albaner vor Gericht, die in einer Wohnung in Magdeburg mehr als 24 Kilogramm Marihuana deponiert hatten. Wie die Volksstimme unter Berufung auf das Landeskriminalamt berichtet, hätten aus dem Stoff mindestens 210.000 Konsumeinheiten hergestellt werden können.



Auf die Einwohnerzahl von Burg, Stendal und Halberstadt gerechnet, so die Zeitung, hätte sich davon jeder Einwohner einen Joint drehen können. Im Straßenverkauf kosteten diese Drogen bis zu 10.000 Euro je Kilo. Das sei ein Millionengeschäft.