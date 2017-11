Die Polizei hat in Halle bei Wohnungsdurchsuchungen Drogen sichergestellt.

Hausdurchsuchungen Erneut Drogenrazzia in Halle

Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag bei Hausdurchsuchungen in Halle Drogen und Waffen sichergestellt. Gegen einen 40-Jährigen wurde Haftbefehl beantragt. Im Oktober hatte es bereits mehrere Drogenrazzien in Halle gegeben.