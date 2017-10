Mit an Multicoptern angebrachten Kameras können Handwerker Dachflächen, Fassaden, Brücken oder Rohrstrecken schnell und kostensparend inspizieren. Ein Schaden an seinem Dach habe so zum Beispiel in fünf Minuten begutachtet werden können, erzählt Stöcker. Auch thermografische Aufnahmen, Bestandsaufnahmen von Flächen oder die Kontrolle von Bewuchs sind Anwendungsgebiete für die Fluggeräte.