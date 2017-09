Ehemaliges Polizeipräsidium Schandfleck in Halles Innenstadt

Gestapo inhaftierte Bürger

In den mehr als 100 Jahren seines Bestehens hat das Gebäude einige Wendungen der Geschichte erlebt: Deutsches Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Zeit, DDR und dann BRD. Was gleich blieb, war die Nutzung durch die Polizei. So gibt es auch mehrere Gefängniszellen im Gebäude – in der ersten und zweiten Etage laut Stadtarchivar Jacob "je vier Einzelzellen mit einer Größe von 3,5 bis fünf Quadratmetern". Zusätzlich habe es je zwei Viererzellen gegeben, "die zwischen 20 und 25 Quadratmetern groß waren". Das genügte jedoch nicht, sodass ab 1925 ein ganzer Gefängnistrakt angebaut wurde. Die Zellen nutzte später auch die Gestapo, inhaftierte Bürger und folterte sie "bis hin zum Tode", erklärt der Stadtarchivar. Auch die "Dienststelle für Zigeunerfragen" der Kriminalpolizei befand sich zu NS-Zeiten im Gebäude.

Die Risse in der Fassade sind nicht zu übersehen. Wegen des schwierigen Untergrunds nah der Saale ist die Sanierung des Hauses sehr aufwändig. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Trotz seiner zum Teil dunklen Geschichte ist das Gebäude von Bedeutung: Es ist ein Einzeldenkmal, beherrscht den Platz, an dem es liegt und hat beste Innenstadtlage. Der jetzige Besitzer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er wolle das Gebäude auf jeden Fall sanieren. "Das steht außer Frage", so Jürgen Erll, einer der Geschäftsführer der Projektentwicklungsfirma IWES mit Sitz in Gießen. 2015 hatten die Hessen das ehemalige Präsidium erworben. Das seien etwa 7.250 ,m² Mietfläche ohne Keller und Souterrain, zusätzlich gehöre der Parkplatz schräg gegenüber zum Eigentum – eine Fläche von 2.253 m².