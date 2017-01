In der Nacht zum Dienstag wurde die Bernburger Feuerwehr alarmiert, um einen Brand in einer Gartensparte zu löschen. Kurz nach Mitternacht stand dort ein ehemaliges Gartenlokal in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute schlugen schon meterhohe Flammen aus dem Dach des Hauses.