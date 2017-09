Es ist ruhig in Döllnitz, wie immer am Wochenende. Christin und Dominik frühstücken an diesem Sonntag später als sonst, erst gegen 9 Uhr, da Christins kleiner Sohn heute nicht zu Hause geschlafen hat. Bei Rührei – er – und Marmeladenbrötchen – sie – erzählen sie von der gestrigen Geburtstagsfeier. "Wir hatten auf der Familienfeier meiner Oma eine Diskussion, lautstark", sagt die 28-jährige Christin. Der Auslöser war eine unscheinbare Frage: Wisst ihr schon, was ihr wählt. "Im Wahl-O-Mat war die Frage, ob wir uns für die Vergangenheit von Deutschland noch verantwortlich fühlen", sagt der ebenfalls 28-jährige Dominik. "Da ging dann die Diskussion los."

Döllnitz hat weniger als 1.500 Einwohner, aber eine Schule. Der Weg zum Wahlbüro führt hier vorbei. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla So kam die Familie unweigerlich auch auf das Thema Flüchtlinge. Er sagt: "Ich habe kein Problem mit Flüchtlingen, ich habe nur Angst vor denen, die sich nicht integrieren wollen." Sie erwidert: "Mit den Flüchtlingen, dieses ganze pauschale Gerede, da habe ich was dagegen." Ihr Vater hätte dann von einer Begebenheit beim Arzt erzählt. Er hatte einen Termin, musste warten. Auch Migranten kamen mit ihren deutschen Begleitern. "Die Betreuerin ist mit ihnen an den Empfang gegangen und hat gesagt, dass sie nur so und so viele Stunden arbeitet und ob sie nicht eher dran kommen könnten." Das habe funktioniert. "In der Zeit, wo mein Vati da saß, war das wohl drei Mal. Da haben sich mein Vati und auch andere aufgeregt, obwohl die Flüchtlinge nichts dafür können." Nach der Diskussion auf der Geburtstagsfeier war die Stimmung dahin. "Dann sind alle heim", sagt Dominik.

Großeltern helfen bei Kinderbetreuung

Christin arbeitet als Erzieherin und hat auch selbst einen Sohn. Bildrechte: IMAGO Mit einem zweieinhalbjährigen Kind beschäftigen die beiden natürlich auch andere Themen. Christin arbeitet als Erzieherin in einer Kindertagesstätte in Halle, die bis 18 Uhr geöffnet hat. Der Kindergarten im Nachbardorf, in den ihr Sohn geht, schließt 17 Uhr. Spätdienste macht sie trotzdem. "Dank deiner Eltern", sagt Dominik. Die wohnen ebenfalls in Döllnitz und können den Kleinen auch mal eher abholen.



In Döllnitz hatte sie damals keinen Kindergartenplatz bekommen. "Ich finde es ist sowieso zu teuer", erklärt ihr Freund. 170 Euro plus Essengeld seien das jeden Monat. "Und wenn es so teuer bleibt, sollten die Leute, die da arbeiten, mehr verdienen." Denn sie hätten eine große Verantwortung: "In der Kita kannst du viel kaputt machen, wenn du nicht richtig mit den Kindern umgehst", sagt Dominik.

Unzufrieden mit der Bildungspolitik

Ihren Sohn würde Christin später am liebsten auf eine Privatschule schicken. "Weil ich mit meiner Schulzeit sehr unzufrieden war." Ihr habe das Individuelle gefehlt, dass man mehr auf die Stärken schaut, als auf die Schwächen. "Ich war teilweise sehr frustriert, obwohl ich den Willen zum Lernen sehr stark hatte". Nach der Schule studierte sie Soziale Arbeit an einer kleinen Hochschule, die ihr dann beste Bedingungen bot. Die Bildungspolitik Schritt für Schritt modernisieren ist deshalb eines ihrer Anliegen. "Allein wenn ich an die alte Technik denke, die ich in der Schule hatte."

Die Döllnitzer müssen ihre Stimme in einer Turnhalle abgeben. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Dominik hatte nach der Realschule eine Ausbildung als Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik gemacht, jetzt arbeitet er seit sieben Jahren in der Logistik. Eigentlich kommt er aus Oberfranken, doch für die Liebe zog er Anfang 2016 nach Döllnitz. In einem Gewerbegebiet bei Halle ist er nun auch dafür zuständig, neue Mitarbeiter für seine Firma zu rekrutieren. "Es kommen so viele Firmen hier her, aber es ist schwer, gute Leute zu finden." Man müsse zählen können, mitdenken, wo im Lager was abgestellt werden soll und in annehmbarer Geschwindigkeit mit einem Computer umgehen. Daran scheitere es oft.

Unterwegs zu ihrem Wahlbüro grüßen die beiden jeden, dem sie begegnen. Döllnitz hat weniger als 1.500 Einwohner und der Weg führt an Grundschule und Tante-Emma-Laden vorbei. Eine Freiwillige Feuerwehr gibt es auch, einen Taubenzüchterverein, einen Fleischer und einen Jugendclub. "Und wir haben einen Storch", ergänzt Dominik. Der Oberfranke hat sich hier eingelebt. Christin schmunzelt: "Dominik grüßen immer alle, ich frage dann jedes Mal, wer das ist." Dabei ist sie diejenige, die ihr halbes Leben in Döllnitz verbracht hat.

Unterschiedliches Wahlverhalten

Das Paar auf dem Weg ins Wahllokal. Innen waren Aufnahmen verboten. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Das Wahlbüro kennt Christin gut: "Meine Eltern haben mich schon mitgenommen, als ich noch nicht wählen durfte", erzählt sie. Sie hätte dann immer auch den Wahlzettel ansehen dürfen. "Ich bin so erzogen worden, meinen Eltern war das sehr wichtig." Auf dem Weg zur Turnhalle, ihrem Wahlbüro, kommen sie auch an Christins Elternhaus vorbei. Dominik denkt an die Diskussion vom Vortag und sagt: "Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass deine Eltern heute unterschiedlich wählen werden."

Christin und Dominik werden wahrscheinlich auch unterschiedlich abstimmen, denn er sagt zum Beispiel: "Flüchtlingspolitik ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil unsere liebe Kanzlerin dieser Frage ausweicht". Christin schüttelt leicht den Kopf, doch Dominik erklärt: "Ich erwarte ein Konzept dahinter." Sie geben ihre Wahlscheine ab, setzen sich in der leeren Turnhalle in ihre Wahlkabinen. Christin ist schneller wieder draußen, Dominik hat sich erst alle Berufe der Direktkandidaten durchgelesen und dann entschieden. Zu Fuß gehen sie die wenigen Minuten zurück zu ihrer Wohnung und dann haben sie es eilig: Sie wollen heute noch nach Franken fahren und Dominiks Vater besuchen.

