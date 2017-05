Auseinandersetzung in Naumburg 21-Jähriger bei Polizeikontrolle festgenommen

In Naumburg ist eine Gruppe von Männern mit der Polizei aneinandergeraten. Sie sollen bei einer Verkehrskontrolle Widerstand gegen Beamte geleistet und Polizisten beleidigt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handele sich um Mitglieder der gleichen syrischen Familie, die bereits am ersten Mai-Wochenende in Naumburg für Schlagzeilen sorgte, sagte eine Polizeisprecherin MDR Sachsen-Anhalt.