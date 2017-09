Münchner Flair in Sachsen-Anhalt Eisleber Wiese geht zu Ende

Die 496. Eisleber Wiese neigt sich dem Ende zu: Das größte Volksfest Mitteldeutschlands wird am Montagabend von einem Höhenfeuerwerk gekrönt. Das viertägige Fest, zu dem bisher 300.000 Gäste gekommen sind, endet um Mitternacht. Festorganisator und Marktleiter Siegmund Michalski ist rundum zufrieden: "Unsere ganzen Einsatzkräfte haben kaum zu tun gehabt und die Besucher sind alle so freundlich und so lustig drauf."