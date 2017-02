Bergzoo Halle Eine Backpfeife für Elefant Ayo

Sind die Kälber noch so hilflos, wie es ein sechs Monate altes Baby wäre?

Wie frisch geboren sind sie nicht mehr. Am Anfang müssen sie ja erst einmal lernen, ihre Füße ordentlich voreinander zu setzen, treten sich auch manchmal auf den Rüssel oder solche Sachen. Und müssen halt alles, was neu ist, kennenlernen – ob das jetzt Wasser ist oder Menschen. Mittlerweile kennen sie das alles. Es gibt trotzdem immer mal noch Sachen, die sie nicht kennen. Wenn man jetzt einen großen Ball hinwirft, da haben sie erst einmal Angst. Aber irgendwann, das ist alles Gewohnheit im Prinzip, haben sie auch keine Angst mehr und dann beschäftigen sie sich auch mit den Sachen.

Sie kommen schon und versuchen zu spielen. Ayo ist so ein bisschen futtergierig, der geht sehr nach Futter. Tamika ist mehr für toben. Aber wenn sie beide zusammen sind, sind wir eigentlich völlig egal.

Was machen die beiden, wenn sie zusammen sind?

Ayo hat neulich von seiner Mutter eine Backpfeife bekommen. Was war da los?

Ayo und Tana sind am rumrennen, Kräfte messen, gucken wie weit sie gehen können – auch mit den Muttis. Die Muttis fangen jetzt langsam an, ihren Babys mal wirklich die Grenzen zu zeigen. Gerade Ayo hat da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Das eine Mal hat er mit seiner Mutter gezankt. Sie hat ihm ein paar Mal gezeigt, Ohren nach vorne, ein bisschen mit dem Kopf runter gehen, dass er aufhören soll. Er hat nicht aufgehört und da hat er eben so eine kleine Backpfeife bekommen mit dem Rüssel. Er ist auch umgefallen, hat dann fürchterlich geschrien, es war aber nicht weiter schlimm. Das müssen sie eben auch lernen.