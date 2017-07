Neue Residenz "Paradiesgarten" in Halle schließt seine Pforten

In der Neuen Residenz in Halle geht am Sonntag der diesjährige Sommergarten zu Ende. Zahlreiche Besucher sind zum Verweilen in die Oase in den Innenstadt gekommen. Die Leiterin Projektes ist zufrieden mit der Saison.