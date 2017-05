Der Hauptbahnhof in Halle ist nach 48 Stunden Vollsperrung wieder am Netz. Seit Samstagmorgen 4 Uhr fahren dort wieder Nah- und Fernzüge. Zeitgleich sperrt die Deutsche Bahn nun zwei Tage lang den Bahnhof Merseburg. Reisende müssen hier bis Montagmorgen mit Umleitungen, längeren Fahrzeiten und Ersatzverkehr rechnen. Veränderte Fahrtzeiten von Zügen und der Schienenersatzverkehr sind in den Internetauskunftssystemen und Fahrkartenautomaten schon eingearbeitet. Reisende sollten sich unbedingt informieren.

Anlass in beiden Fällen sind weitere Vorbereitungen für die Einbindung der Hochgeschwindigkeitsstrecke München-Berlin, die von Dezember an vollständig befahrbar sein soll. Während der Sperrung in Halle wurden unter anderem neue Gleise angebunden und ein altes Stellwerk abgerissen.

Nächste Vollsperrung im Herbst

Die Deutsche Bahn modernisiert den Hauptbahnhof in Halle für rund 700 Millionen Euro komplett. Seit zwei Jahren wird die Ostseite modernisiert. Nur die Hälfte der Gleise steht zur Verfügung.