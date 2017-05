Insolventer Fahrradhersteller Gläubiger entscheiden über Mifa-Zukunft

Seit 110 Jahren werden in Sangerhausen Fahrräder gebaut. Mifa geriet aber immer wieder in Krisen. Derzeit sieht es besonders düster aus. Seit einem dreiviertel Jahr schon kämpft die Mifa erneut ums Überleben, seit Jahresbeginn hat ein Insolvenzverwalter das Sagen. Am Dienstag trifft sich der Gläubiger-Ausschuss und muss festlegen, ob der Betrieb fortgeführt werden darf oder die noch verbliebenen 130 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.

Die Mitarbeiter selbst hoffen auf bessere Zeiten. Die Stimmung im Werk sei hoffnungsvoll und kämpferisch, so Steffen Mazurek vom Betriebsrat. Doch zum Kämpfen und Hoffen bleibt kaum noch Zeit. Der bisherige Eigner Heinrich von Nathusius könnte Mifa an die bayerische Unternehmerin Susanne Puello verkaufen. Sie kennt sich im Fahrradgeschäft aus: Ihre Familie führte über Generationen den Rad-Hersteller Winora – den Puello im März verließ. Die Gespräche laufen, scheiterten bislang aber am Verkaufspreis für die neu gebaute Werkshalle am Stadtrand, für die Eigentümer Heinrich von Nathusius 17 Millionen Euro verlangt.