Einen Tag nach dem Wohnungsbrand in einem Plattenbau in Bad Dürrenberg im Saalekreis dauern die Ermittlungen der Polizei an. Polizeisprecher Ralf Karlstedt sagte dem MDR, es habe sich um einen "tragischen Unglücksfall" gehandelt. Auch Ulrike Diener von der Polizeidirektion Süd bestätigte, es sehe nicht nach Brandstiftung aus.

Woran aber die drei Männer gestorben sind, müsse die Obduktion klären. Die Opfer waren nach dem Brand in der vierten Etage des Gebäudes gefundenen worden. 15 Bewohner wurden durch das Feuer verletzt, zwölf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. 81 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden.

Mieter sind zurück in ihren Wohnungen

Inzwischen konnten die meisten Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück kehren. Die vierte Etage des Hochhauses ist gesperrt und muss saniert werden. Deren Bewohner sind in Pflegeeinrichtungen in der Umgebung untergebracht.

Der Brand war in der Nacht zu Mittwoch gegen 3:15 Uhr in einer Ein-Raum-Wohnung im vierten Stockwerk des Hochhauses ausgebrochen. In dem Gebäude leben viele ältere und zum Teil gehbehinderte Menschen, einige im betreuten Wohnen. Das erschwerte die Rettung, denn die Menschen waren zum Teil auf Gehhilfen angewiesen. Da das Gebäude komplett mit Rauchmeldern bestückt ist, konnten sich viele Mieter nach Polizeiangaben rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Im gleichen Haus hatte es im Dezember 2012 schon einmal gebrannt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Damals ging die Feuerwehr von einem technischen Defekt als Brandursache aus.