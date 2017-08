Elefanten-Geburtstag Happy Birthday, Ayo!

"Ayo" bedeutet so viel wie Glück – und für den Zoo Halle ist der kleine Elefantenbulle tatsächlich ein Glücksfall. Vor einem Jahr wurde er geboren, nur knapp einen Monat nach seiner Halbschwester Tamika. Die Elefantenkälber sind die ersten, die in Halle aufwachsen und sie sind die Lieblinge vieler Zoobesucher. 2017 strömten schon 245.000 Menschen in den Bergzoo. Das ist Rekord, wie Zoo-Chef Dennis Müller MDR SACHSEN-ANHALT sagte.

Marina Hoffmann von der Bäckerei Rüssel mit der Geburtstagstorte für Ayo Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Der Geburtstag des kleinen Ayo soll nun groß gefeiert werden. Schließlich sah es in den ersten Tagen seines Lebens nicht gut aus – er wollte nicht trinken, wurde schließlich rund um die Uhr von den Elefantenpflegern betreut. Doch all das ist vergessen, der Bulle ist fidel und wiegt mit etwa 300 Kilogramm schon fast drei Mal so viel wie bei seiner Geburt.



Seinen Geburtstag feiert auch MDR SACHSEN-ANHALT, Pate von Ayo. Der Dickhäuter kann sich auf eine spezielle Torte freuen und auch auf einige Futterkörbe. Die können die Zoobesucher am Donnerstag gewinnen und dann an die Elefantenherde und an den kleinen Geburtstags-Elefanten verfüttern.