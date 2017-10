Ein nobler Auftritt für den ehemaligen Mister Germany: Anzug, Hemd und Krawatte in Anthrazit. Doch große Schritte sind für Adrian Ursache nicht drin; die massive silberne Kette zwischen seinen Fußgelenken will nicht recht zum Gesamtbild passen. Auch nicht, dass allein im Gerichtssaal sechs schwarz vermummte SEK-Leute mit Maschinenpistolen Posten bezogen haben, weitere vor dem Gerichtsgebäude und an den Sicherheitsschleusen.

Zwei Mal werden Besucher des Prozesses wie am Flughafen kontrolliert. In den Gerichtssaal schaffen es aber nur drei oder vier Beobachter. Dafür sind 15 Stühle für Journalisten reserviert. Beim SEK-Einsatz in Reuden war Ursache von zahlreichen Reichsbürgern unterstützt worden. Die haben bei den Kontrollen ein Problem: Viele haben keinen Personalausweis. Aber ohne Ausweis dürfen sie nicht in den Gerichtssaal. Und so sitzen etwa zehn Männer und Frauen mit der Ehefrau des Angeklagten, die heute eigentlich als Zeugin vernommen werden sollte, an einem Tisch in der Caféteria.

Angeklagter will sich nicht setzen

Adrian Ursache sprach zum Prozessauftakt im Landgericht Halle mit Journalisten. Bildrechte: dpa Im Gerichtssaal zeigt der Angeklagte dann Stehvermögen. Hinsetzen will er sich nicht, also bleibt er neben seinem Stuhl stehen. Wahrscheinlich ist es für ihn wichtig, nicht auf der Anklagebank zu sitzen und besser in der Pose des Redners Statements abzugeben. Noch bevor die Verhandlung beginnt, schwadroniert er auf Fragen von Journalisten über verfassungsmäßige Rechte.



Er bestreitet auch, ein Reichsbürger zu sein. Er zitiert dafür gern aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik. Die Anklage aber ist für ihn rechtswidrig. Das alles wiederholt er auch später, als er einen Antrag begründet. Er will, dass die gesamte Verhandlung aufgezeichnet wird. Dafür gibt es im deutschen Recht aber keine Grundlage.

Redeschwall, den niemand stoppen kann

Ursache sieht sich als Opfer eines Mordkomplotts, weil er Widerstand gegen Beamtenwillkür geleistet habe. Dafür sei er seit über einem Jahr in Geiselhaft im KZ, lamentiert er. Waren diese Ausflüge in Verfassungs- und Bürgerrecht schon absurd, setzt er dem Ganzen die Krone auf, als er sich neben dem Grundgesetz auch auf die Menschenrechtskonvention und die Genfer Konvention berief.

Es ist offensichtlich, dass sich der noble Adrian Ursache ständig mit seinen beiden Anwälten streitet. Auch die können seinen Redeschwall nicht stoppen. Der Richter versucht es gar nicht erst, sondern ignoriert ihn. Das bringt den Angeklagten offenbar erst richtig in Rage. Der Höhepunkt ist erreicht, als er die Richter als Spinner bezeichnet.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Bis Ende November sind vorerst noch elf Verhandlungstage geplant.

