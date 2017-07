In Halle ist das Neustadt-Centrum am Donnerstagabend evakuiert worden. Sowohl Geschäfte als auch das im Gebäude befindliche Kino wurden komplett geräumt. Der Grund: Ein Unbekannter hatte eine noch unbekannte Substanz versprüht, die sich dann über die Klimaanlage im gesamten Gebäude verbreitete. Die Beamten vermuten, dass es Reizgas war. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind insgesamt 20 Menschen verletzt worden. Sie hätten über Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden geklagt. 14 wurden ambulant behandelt, vier kamen in ein Krankenhaus.