In Sachsen-Anhalt kommt die Idee mit den Fördermillionen gut an. Besonders die Strecke zwischen Halle und Leipzig mit zehntausenden Pendlern täglich sieht Verkehrsminister Thomas Webel als Schwerpunkt. "Die würden natürlich auch, wenn es einen vernünftigen Schnellweg gäbe, mit dem Fahrrad fahren", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Schnellwege zwischen Magdeburg und Schönebeck sowie in der Innenstadt von Magdeburg sind ebenfalls im Gespräch. Darüber müsse die Landesregierung aber erst einmal mit den Kommunen sprechen. Umweltministerin Claudia Dalbert von den Grünen erklärte darüber hinaus, dass momentan ein Fahrradweg-Koordinator eingestellt würde. Denn ein Fahrradschnellweg sei nur dann sinnvoll, "wenn er dann in ein Netz von Fahrradwegen eingebunden wird", sagte die Ministerin.

Dieser Anblick gehört auf Radschnellwegen der Vergangenheit an. Bildrechte: Colourbox.de

Für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club sind die geplanten 25 Millionen Euro für ganz Deutschland allerdings viel zu wenig. "Wir freuen uns natürlich, dass überhaupt erstmals diese Summe im Raum steht, aber die hätte mindestens doppelt, dreifach so groß sein können", sagte Clemens Schmidt vom Landesverband Sachsen-Anhalt dem MDR. Er hofft, dass sich Halle und Leipzig zusammentun und in ein bis zwei Jahren etwas Konkretes feststehe.



Viele Radfahrer würden die 25 Millionen Euro allerdings lieber für andere Dinge ausgegeben sehen. Eine Frau in Magdeburg sagte: "Lieber sollen sie die Fahrradwege, die vorhanden sind, ordentlich gestalten." Ein Mann stellte fest: "Es wäre aus meiner Sicht sinnvoller, wenn das Radwegenetz besser ausgebaut wird, speziell in den Städten. Außerhalb tut es auch ein normaler Radweg." Doch auch das ist in Arbeit: Vier Millionen Euro will Sachsen-Anhalt in diesem Jahr für den Ausbau kommunaler Radwege ausgeben.