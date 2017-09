Mini-Pferd gestohlen Falabella-Fohlen von Koppel bei Lützen verschwunden

Nachdem Knappe zwei Tage lang die ganze Umgebung nach dem vier Monate alten Fohlen abgesucht hatte, war er sich sicher: Das Tier muss gestohlen worden sein. Am Donnerstag zeigte er den Diebstahl bei der Polizei an. Knappe sagte MDR SACHSEN-ANAHLT: "Es kann schon mal passieren, dass die Tiere weglaufen. Deswegen haben wir erstmal alles abgesucht. Ich wollte alle Möglichkeiten ausschließen."

Wie die Polizei nach der Anzeige mitteilte, müssen die Täter in der Nacht gekommen sein und sie scheinen sich ausgekannt zu haben. Den Angaben zufolge schalteten die Unbekannten erst den Strom ab und drückten dann den Weidezaun herunter. Die Falebella-Herde stand am Montagmorgen jedenfalls mitten auf der Straße. Knappe sagte, die Tiere seien auf der Landstraße Richtung Starsiedel unterwegs gewesen, als er informiert wurde. Nicht ungefährlich. Ein Bus und mehrere Autos hätten auf der Straße warten oder ausweichen müssen. Die Herde wurde wieder zurück zur Koppel gebracht. Aber von dem kleinen weiß-braun gescheckten Fohlen mit der markanten weißen Nase fehlte jede Spur.

Hätte sich das Tier verlaufen oder wäre abgehauen, dann hätten sich Mutter und Fohlen irgendwann gerufen, so Züchter Knappe. Wer für den Diebstahl verantwortlich sein könne, kann er sich jedoch nicht erklären. Neider habe er in der Gegend eigentlich keine. Seine gutmütigen Mini-Pferde kämen bei allen gut an.