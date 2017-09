Halle im Schockzustand Fallschirm-Unglück vor 20 Jahren

Es sollte ein besonderes Spiel werden, das erste Stadtderby seit Jahren zwischen dem Halleschen FC und dem VfL Halle 96. Kurz nach 19 Uhr springen über dem Stadion Fallschirmspringer aus Oppin ab – in einer Showeinlage sollen sie den Ball auf den Rasen bringen. Doch dann geschieht das Unglück: Am 26. September 1997 stürzt vor dem Kurt-Wabbel-Stadion ein Fallschirmspringer ab. Er selbst und drei junge Fußballfans sterben. Reporter Ingmar Leue erinnert sich an den schrecklichen Tag.

von Ingmar Leue, MDR SACHSEN-ANHALT