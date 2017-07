Betrug und Urkundenfälschung Falsche Erzieherin angeklagt

Die hallesche Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine 50-jährige Hallenserin erhoben, die ohne Qualifikation als Hortleiterin gearbeitet haben soll. Das bestätigte Sprecher Dennis Cernota MDR SACHSEN-ANHALT. Der Frau werden Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie war in mehreren Einrichtungen unter anderem als Hortleiterin tätig. Um die Stellen zu bekommen, hatte sie gefälschte Zeugnisse und Dokumente vorgelegt. In einem integrativen Hort in Halle-Neustadt fiel der Schwindel nach einem Jahr auf.