Traditionsunternehmen Frischer Wind für Poucher Faltboote

Helmar Becker blättert aufmerksam die Auftragsbücher durch. Dabei nickt der Geschäftsführer der Poucher Faltboot GmbH zufrieden: "Wir haben in diesem Jahr schon Faltboote nach Abu Dhabi, Chile und in die USA verkauft, viele Boote gingen auch nach Schweden, Österreich und in die Schweiz. Die meisten Bestellungen kommen aber natürlich aus Deutschland."

Montiert werden die Boote nicht mehr in Pouch, sondern in Bitterfeld. Bildrechte: MDR/Martin Krause

In neue Werkzeuge und Maschinen sind laut Becker mehrere tausend Euro geflossen. Die Tischlerei befindet sich noch am alten Traditions-Standort in Pouch. Montiert werden die Faltboote aus bis zu 1.000 Einzelteilen nun aber in einer Werkstatt in Bitterfeld. Dort ist, so Becker, auch viel frische Farbe eingezogen. "Wir verwenden neue Materialien für die Verdecke. Die gibt es nicht mehr nur in blau. Es gibt Boote nun auch in den Farben beige, anthrazit und terrakotta – das kommt sehr gut an bei den Kunden."