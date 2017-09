Nachwuchs Faultierbaby im Bergzoo Halle

Faultiermama Charlotte beschützt ihr Junges außerdem gut. Nach der Geburt, so erzählt Heuer, sei das Baby direkt auf ihren Bauch geklettert. Charlotte habe sich dann um das Kleine herumgerollt, es in ihrem Fell versteckt und gewärmt. "Man muss Glück haben, dass man das Jungtier überhaupt mal sieht."

Das Faultierbaby kam sicher in einer Kiste zur Welt. Bildrechte: Bergzoo Halle

In der freien Natur ist Heuer zufolge eine Faultiergeburt für das Baby nicht ungefährlich. Oft kämen die Jungtiere auf einem Baum auf die Welt. Dabei könne das Kleine herunterfallen, wenn es sich nicht rechtzeitig am Bauch der Mutter festklammere. Im Bergzoo Halle sei der Nachwuchs allerdings in einer Kiste geboren worden, so dass es gleich sicher und geborgen gewesen sei. Die Klammerreflexe habe es trotzdem; nur mit Gewalt sei es von seiner Mutter zu trennen.