268 Faultiere leben in den europäischen Zoos von "A" wie Aalborg in Dänemark bis "Z" wie Zürich in der Schweiz. Im letzten Jahr kamen 21 Jungtiere auf die Welt und es gab 27 sogenannte Transfers von Zoo zu Zoo. All das hat Jutta Heuer vom Bergzoo Halle notiert und in die Wege geleitet. Sie betreibt mit dem europäischen Zuchtbuch für Zweifingerfaultiere eine regelrechte Partnervermittlung.

Viele Arten bereits ausgestorben

Das geschieht zum Wohl der Faultiere. Viele Arten sind mittlerweile ausgestorben. "Es gab über 100 Arten an prähistorischen Faultieren, bis zum Riesenfaultier, das bis zu drei Meter groß geworden ist", sagt Diplombiologin Heuer. Von den 90 Arten sind jetzt noch sechs übrig.

Diplombiologin Jutta Heuer führt das Faultierzuchtbuch. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Im natürlichen Lebensraum der Faultiere in Südamerika werden sie zum Teil gefangen und als Haustiere gehalten oder gegessen. Auch in nordamerikanischen Zoos gibt es Faultiere. Allerdings schrumpft deren Zahl, weil es kein Zuchtprogramm wie in Europa gibt.



Das große Problem für europäische Zoos war immer, so die Diplombiologin, "dass viele Zoos gar nicht wissen, wie sie die Geschlechter unterscheiden können". Dadurch war auch der Zuchterfolg bescheiden. Das Problem ist jetzt gelöst, denn anhand der Analyse der Faultierhaare kann das Geschlecht bestimmt werden. Doch schon vorher brachte Jutta Heuer 20 Jahre lang erfolgreich Faultiere für die Zucht zusammen.

Am Anfang war es erst einmal wichtig herauszukriegen, welcher Zoo hält denn überhaupt Zweifingerfaultiere, wo kommen die Tiere her und wie sind die miteinander verwandt. Jutta Heuer, Biologin

Ihr Geheimnis: Ihre Datenbank der Zweifingerfaultiere. Die führt sie auf Bitte des Europäischen Zooverbands seit 1996. Ziel ist es, die Faultiere besser zu erforschen, Inzucht zu vermeiden und für Nachwuchs zu sorgen. Besonders am Herzen liegt Jutta Heuer, dass keine wilden Faultiere mehr gefangen werden. "Man hat also bis in die 80er Jahre hinein fast nur Wildfänge in den Zoos gehabt", erklärt sie.

Tiere mit gesamtem Lebenslauf im Zuchtbuch

Im Zuchtbuch, das sie digital an ihrem Computer führt, sind auch mehr als 60 solcher sogenannten Gründertiere aus der Wildnis verzeichnet. Jedes Faultier, das in Europa lebt, steht mit Namen, Geburtstag, Eltern und seinem gesamten Lebenslauf im Zuchtbuch. Etwa 150 Zuchtbücher gibt es in Europa insgesamt. Jeder Zoo ist für eine andere Tierart zuständig.