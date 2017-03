Feinstaubmessungen in Halle Basteln für eine saubere Luft

Der gefährliche Feinstaub wird in Sachsen-Anhalt derzeit nur an 22 Mess-Stationen ermittelt. Negativer Spitzenreiter bei den Werten war im letzten Jahr eine Straße in Halle. Und aus Halle kommt jetzt auch die Idee mit eigenen Geräten eine größere Abdeckung des Mess-Netzes zu schaffen.