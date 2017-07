Das trockene Getreide brannte wie Zunder: Bei Braschwitz, einer Ortschaft von Landsberg, ging am Donnerstag ein Feld in Flammen auf. Die knapp 100 Einsatzkräfte hatten Probleme beim Löschen, da der Wind immer wieder drehte und sie den Flammen gefährlich nah kamen. Zwischenzeitlich mussten auch etliche Häuser evakuiert werden.

Der Schuldige war in diesem Fall ein Mähdrescher. Er hatte den ausgedehnten Feldbrand nordöstlich von Halle an gleich mehreren Stellen ausgelöst, wie das Polizeirevier Saalekreis MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte.

Die Polizei stellte fest, dass "ein Lager im Walzenbetrieb heiß gelaufen war und wir davon ausgehen, dass aufgrund der Hitze, die dadurch entstanden ist, der Mähdrescher sowie auch das Feld Feuer gefangen haben", so der Sprecher des Reviers, Jürgen Müller. Vier Brände gab es auf Feldern im Saalekreis allein in der vergangenen Woche. Außerdem brannte Stroh in einem Lager. "Wir müssen zu den Bränden sagen, dass wir teilweise von Brandstiftung ausgehen. Das ist konkret in 2 Fällen der Fall", sagte Jürgen Müller. Bei einem Brand habe die Polizei auch schon zwei Tatverdächtige gestellt. "In den anderen Fällen gehen wir zweimal von technischem Defekt aus und bei einem Fall ist die Brandursache noch unklar."

Da sich an der trockenen Hitze in den nächsten Tagen kaum etwas ändern wird, appelliert die Polizei an die Bevölkerung und insbesondere an all die, die auf Feldern arbeiten: Zigaretten und offenes Feuer gehörten nicht in die Nähe von Feldern und Wäldern. Auch Autos seien eine Gefahr, wenn sie mit heißem Auspuff auf trockenem Rasen oder strohartigem Feld parken. Wer durch offenes Feuer einen Brand verursacht, kann sogar als Brandstifter verurteilt werden.