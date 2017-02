"Hamster-Treiben statt Handel-Treiben?" – das war das Motto, unter dem am Dienstag etwa 60 Händler in der Innenstadt von Sangerhausen ihre Geschäfte schlossen. Sie protestierten damit für den Bau eines großen Agrarbetriebs bei Sangerhausen, der 200 Arbeitsplätze schaffen soll. Die Ansiedlung geriet ins Stocken, weil auf dem 50 Hektar großen Gelände geschützte Feldhamster leben.

Karoline Peche vom Gewerbeverein Sangerhausen hat die Aktion der geschlossenen Läden mit ins Leben gerufen. "Ich habe einfach Angst, dass die Abwanderung immer größer wird. Dass es für junge Leute immer unlukrativer ist, hierzubleiben", sagte die Boutique-Inhaberin dem MDR. Und so präsentierte sie gemeinsam mit Bäckern, Wein- und Sanitätsladen "eine Stunde tote Innenstadt", wie es auf den Aushängen in vielen Schaufenstern stand.

Die Innenstadt in Sangerhausen während der Ladenschließungen. Bildrechte: MDR/Theo M. Lies

In Sangerhausen gibt es noch viele inhabergeführte Geschäfte. Die meisten Händler wollten mit ihrer Aktion die aus ihren Augen verfehlte Wirtschaftspolitik kritisieren. Die wartenden Sangerhäuser hatten dafür Verständnis, wie diese Frau vor einer Apotheke: "Wenn im Notfall die Leute bedient werden, ist das schon in Ordnung." Eine andere sagte allerdings: "Wenn sie denken, dass es hilft, ich bezweifle das." Die großen Ketten hatten weiterhin geöffnet.



Der Gewerbeverein Sangerhausen war nach der Schließung von 12 bis 13 Uhr zufrieden. Viele Händler hätten sich beteiligt und die Kunden hätten gemerkt, "dass urplötzlich die Läden zuhaben und man nicht einkaufen kann – und dass es doch erschreckend wird in Sangerhausen und es ernst ist." Von den politisch Verantwortlichen gab es am Dienstag keine Reaktion, weder von Oberbürgermeister Ralf Poschmann (CDU) noch von Landrätin Angelika Klein (Die Linke).