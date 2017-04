Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag in der halleschen Innenstadt zu einem Löscheinsatz gerufen worden. Gegen 16.45 Uhr war der Alarm bei den Kameraden eingegangen. Aus einer Wohnung in der Barfüßerstraße unweit des Marktplatzes schlugen Flammen aus einer Wohnung. Die angrenzenden Straßen wurden gesperrt, Straßenbahnen wurden umgeleitet.