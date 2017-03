Der Ortsfeuerwehr in Röblingen am See fehlt eine Drehleiter. Diese wird jedoch dringend für Einsätze benötigt, wie ein Beispiel vor drei Wochen zeigt. Da musste Freiwillige Feuerwehr zu einem verheerenden Dachstuhlbrand ausrücken. Ohne die Hilfe der Kameraden aus Eisleben und Teutschenthal wäre der Einsatz kaum möglich gewesen.

Wehrleiter Alexander Laßbeck hofft, dass das Drehleiter-Problem demnächst gelöst wird. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu Kein Einzelfall, wie Wehrleiter Alexander Laßbeck MDR SACHSEN-ANHALT erklärte: "Wir sind immer drauf angewiesen, dass die Nachbargemeinden uns aushelfen. Das bedeutet natürlich, dass die Fahrzeuge mit Drehleitern dort auch frei sind und nicht schon im Einsatz gebunden."



Ohne Drehleiter ist die Feuerwehr nur bedingt einsatzbereit. Denn gerade Kinder oder ältere Menschen können die Kammeraden über eine normale Leiter häufig nicht retten. Außerdem kommt sie in besondere Höhen, die mit tragbaren Leitern nicht erreicht werden. 23 Meter hoch kann so eine Drehleiter ausgefahren werden.

250 Gebäude nur mit Drehleiter erreichbar

Alleine in Röblingen gibt es laut Laßbeck 250 Gebäude, die nur damit erreichbar sind. Wehrleiter Laßbeck weiß, wie wichtig sie für Einsätze ist. Vor knapp zehn Jahren habe es in Wansleben einen verheerenden Brand gegeben. Rein von der Höhe her, sei eine Menschenrettung mit tragbaren Leitern zwar möglich gewesen, aufgrund der baulichen Situation jedoch nicht. "Und so musste über längere Zeit auf die Drehleiter aus Eisleben gewartet werden", erinnert sich Laßbeck. "Bei dem Ereignis sind leider auch drei Menschen ums Leben gekommen."

Eine neue Drehleiter kaufen, kommt jedoch nicht in Frage. Der Grund: Der Brandschutz in Sachsen-Anhalt ist Aufgabe der Gemeinde. Demensprechend muss sie die Geräte auch finanzieren. Die Kosten für eine neue Drehleiter liegen bei rund 600.000 Euro. Genauso so hoch sind die Schulden in Röblingen.

Laut Laßbeck versucht man nun, das Problem mit Mietkauf oder Leasing zu lösen. Gespräche mit unterschiedlichen Anbietern seien bereits angelaufen.