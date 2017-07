Theatersituation in Halle Knatsch zwischen Intendanten und Geschäftsführer

Am Wochenende läuft die letzte Produktion an den halleschen Bühnen. Dann sind Theaterferien. Manch einer meint, dass es hinter den Kulissen mehr Theater gab als auf der Bühne, denn die Sparten-Intendanten haben sich mit dem Geschäftsführer überworfen. Der aktuelle Krach in der Leitungsetage ist bis in die letzten Stuhlreihen zu hören. Auslöser ist ein Finanzloch in Millionenhöhe. Doch es geht offenbar nicht nur um's Geld. Eine Einschätzung.

von Theo M. Lies, MDR SACHSEN-ANHALT