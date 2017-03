Wegen Streiks in Berlin Mehr Landungen am Flughafen Leipzig/Halle

Reisende müssen an den Berliner Flughäfen noch länger mit Ausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik des Bodenpersonals verlängert. Er soll nun erst am Mittwochmorgen mit Beginn der Frühschichten um 05.00 Uhr enden.

Ankommende Maschinen werden derzeit an die Airports Leipzig/Halle, Hannover und Dresden umgeleitet. Allein 25 zusätzliche Flieger sollen am Montag in Halle/Leipzig landen, die über den Tag verteilt abgewickelt werden. Die Reisenden werden per Bus nach Berlin gebracht.

Nach Angaben von Flughafensprecher Uwe Schuhardt handelt es sich größtenteils um ankommende innerdeutsche oder europäische Flüge. Betroffen sind insbesondere Flieger von Ryanair, Condor und Pegasus. "Die Fluggesellschaften organiseren die Umleitungen selbst", sagte Schuhardt dem MDR. Die Fluggesellschaften meldeten die Flieger erst kurz vorher an. "Daher können wir auch noch nicht sagen, wie viele Flieger am Dienstag und Mittwoch kommen", so Schuhardt weiter. Der Flughafen Halle/Leipzig sei betrieblich verpflichtet, die zusätzlichen Starts und Landungen zu übernehmen.

Dauer des Streiks noch nicht klar

Für diesen Montag wurden 465 Abflüge in Tegel und 195 Starts in Schönefeld gestrichen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mitteilte. Man gehe davon aus, dass es am Dienstag ähnlich sein werde. Genaueres soll demnach am Montagnachmittag feststehen.

Der Stundenlohn der gut 2.000 Beschäftigen der Bodendienste liegt derzeit im Schnitt bei 11 Euro. Verdi fordert für sie einen Euro pro Stunde mehr, konnte sich mit den Arbeitgebern aber bislang nicht einigen. Deswegen war auch schon am Freitag gestreikt worden.