Am Hauptbahnhof in Halle ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Das teilte die Bahn mit. Dem MDR sagte ein Sprecher der Bahn zunächst, der Zugverkehr soll ab 12 Uhr eingestellt werden. Diese Maßnahme ist nicht erforderlich geworden. Die Bundespolizei in Pirna, die in solchen Fällen zuständig ist, teilte auf Twitter mit: "Entwarnung aus Halle, keine Einschränkung im Bahnverkehr." Demnach werde die Fliegerbombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert. Sie hat nach Angaben eines Sprechers keinen Zünder mehr.