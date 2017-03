Boxturnier in Halle Flughafenstreiks behindern Chemiepokal

Der Chemiepokal in Halle startet am Dienstagnachmittag mit Verspätung und mit deutlich weniger Teilnehmern als geplant. Das teilten die Veranstalter des Amateur-Boxturniers mit. 75 Boxer aus insgesamt 13 Nationen gehen an den Start. Gemeldet waren ursprünglich rund 115 Boxer. Als Grund für die vielen Absagen nannten die Veranstalter den Flughafenstreik in Berlin.

Als Hauptanreisetag war eigentlich der Montag vorgesehen. Doch viele Boxer konnten entweder gar nicht fliegen oder mussten einen Umweg in Kauf nehmen. Das russische und das armenische Team beispielsweise mussten über Dresden anreisen. Die Mannschaft aus Weißrussland landete in Frankfurt. Beim indischen Team waren Visaprobleme der Grund für die Absage.

Der Chemiepokal ist eines der bekanntesten und traditionsreichsten Amateur-Box-Turniere in Deutschland. In der Erdgas Sportarena in Halle-Neustadt findet bis Freitag die 44. Auflage statt. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Top-Amateure angesagt. Darunter sind etwa die kasachischen Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio, Vasily Levit (Klasse bis 91 Kilogramm) und Adilbek Nijasymbetov (bis 81 Kilo), und der russische Weltmeister und Olympia-Dritte Witali Dunaizew (bis 64 Kilo). Der MDR überträgt die Halbfinal- und Finalkämpfe am Donnerstag und Freitag im Livestream.