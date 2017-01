Forschung in Halle Die Vermessung des Schweins

Der Beginn der Schweinezucht ist noch sehr gut dokumentiert: Im Museum für Haustierkunde "Julius Kühn" in Halle, in der Nähe des Steintors, stehen 400 Skelette und tausende Fotos zur Verfügung. "Wir haben die weltbeste Haustierkundesammlung, was die Anzahl der Individuen angeht", sagt der Leiter der Naturwissenschaftlichen Sammlungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Frank Steinheimer, dem MDR. Und er erklärt nicht ohne Stolz: "Wir kennen die ganzen Generationen dieser Schweine. Wer waren die Eltern, die Großeltern, auch die Kinder. Das hilft für so eine Forschung, wenn man sich 100 Jahre Zucht anschaut".