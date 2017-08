Die Diebe kommen immer in der Nacht. Im Schutz der Dunkelheit plündern sie die Gartenhäuser in den Weinhängen von Höhnstedt, stehlen bevorzugt Solartechnik. Die Winzer und Hobbygärtner schätzen, dass es bei ihnen schon 40 Einbrüche gegeben hat. Gefasst hat die Polizei allerdings noch niemanden. Das könnte sich jetzt ändern, denn durch Zufall gibt es Fotos der Einbrecher.

Vier Waschbären treiben auf dem Grundstück von Familie Kossek ihr Unwesen. Doch das ist nichts gegen die Einbrecher. Bildrechte: Erwin Kossek

Eigentlich wollte Familie Kossek aus Höhnstedt vierbeinige Futterdiebe fassen. Das hat per Fotofalle auch geklappt. "Natürlich haben wir die gesehen, Waschbären", sagte Erwin Kossek MDR SACHSEN-ANHALT. Aber sie sahen noch mehr: Einbrecher. "Jung, hübsch würde ich sagen. Man würde es ihm nicht zutrauen, sowas zu machen", erzählt Gerhardina Kossek.



Zwei Mal schlichen sich Einbrecher bereits auf ihr Grundstück, das an einem Hang liegt. Erst Mitte Juli, dann wieder Ende Juli. "Wir hatten einen Zettel an die Tür gehangen: 'Sie waren am 23.7.2017 um 22.13 Uhr schon einmal hier und wurden erkannt…!'", erzählt Erwin Kossek. Auf den Videoaufnahmen sei deutlich zu sehen gewesen, dass der Dieb den Zettel gelesen habe und verstört abgezogen sei. Nach kurzer Zeit kam er jedoch wieder. "Dann hat er die Kamera gesucht", weiß Erwin Kossek.