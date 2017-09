Porträt Fotokünstler auf zwei Rädern

Auf seiner jüngsten Fotoreise durch Deutschland sind Action-Fotos in und auf den markanten Bauwerke des in der DDR populären Ingenieurs Ulrich Müther entstanden. Den Bauhausstudenten Hölperl fasziniert die Architektur. Ihm gehe es nicht nur um die Action-Bilder, sondern auch darum zu dokumentieren, wie die Gebäude "halt einfach vor sich hinrotten oder auch billig renoviert werden und dadurch zerstört werden."

So kritisiert der 29-Jährige den Verfall der Hyparschale in Magdeburg, der er einen seiner Fotobesuche abstattet. Er wählt seine Fotomotive nicht zufällig aus, sondern inspiziert die Bauwerke vorher genau: "Normalerweise gehe ich am Vorabend hin, schaue mir die Sachen an, begehe die Sachen meistens und schaue mir wirklich jedes Detail des Bauwerks an", beschreibt er.