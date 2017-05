Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass deutlich mehr als drei Beamte im Einsatz seien. 28 Polizisten sind es derzeit in Naumburg. Das erscheint nicht viel, wenn man daran denkt, dass in Naumburg 33.000 Menschen leben. Aber bisher fiel Naumburg nicht als Schwerpunkt von Kriminalität auf – deshalb war die bisherige Anzahl genug.



Das soll sich nun ändern. Nach dem Übergriff auf die Polizisten am Sonntag sollen mehr Beamte in Naumburg eingesetzt werden. Laut Stahlknecht kommen weitere 28 Polizisten aus Halle. Dann sind also doppelt so viele vor Ort.